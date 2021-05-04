استمرار الفساد وديمومة التهريب في منافذ الإقليم الحدودية يسببان هدر ملياري دولار سنويا

2021/05/04 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنزاف كبير لموارد البلاد… السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي كشف اعضاء في برلمان اقليم كردستان عن اهدار ملياري دولار سنوياً نتيجة لاستمرار التهريب والفساد في المنافذ الحدودية.وقال عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم عمر گولپی، ان حجم التهريب والفساد المستشري في المنافذ الحدودية للاقليم بلغ ملياري دولار، وهو ما اعتبره استنزافا ...

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