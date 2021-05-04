الصحة: الوافدون من الهند يحجرون ثلاثة أسابيع للتأكد من سلامتهم

2021/05/04 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المواطنين بتلقي اللقاح لتحقيق “المناعة المجتمعية” أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاثنين، أن الوافدين من الهند سيتم حجرهم لثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أخذ مسحتين منهم للتأكد من عدهم إصابتهم بفيروس كورونا لاسيما السلالة الجديدة، فيما أفادت بأن إقبال المواطنين على اللقاح لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يحقق المناعة المجتمعية.وقالت عضو الفريق ...

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