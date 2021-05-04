سلالة كورونا الهندية.. خطر يهدد العالم والحل بالتطعيم على مستوى دولي

2021/05/04 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يشككون بالقدرة على ابعادها عن اختراق الحدود الصباح الجديد – وكالات يقول الخبراء إن حالات تفشي فيروس كورونا في الهند قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء، من خلال السماح لسلالات فيروسية أكثر خطورة بالتحول والانتشار، وربما التهرب من اللقاحات.وتقول نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة ستبدأ في تقييد السفر من الهند في وقت لاحق ...

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