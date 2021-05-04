مؤسس سبوتيفاي يؤكد جديته في شراء نادي أرسنال

2021/05/04 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتصل الملياردير السويدي، دانييل إيك، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة "سبوتيفاي" الموسيقية، بعائلة ستان كرونكي الأمريكية المالكة لنادي أرسنال من أجل تقديم عرض لشراء هذا النادي الإنجليزي.

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وأكد دانييل إيك الأسبوع الماضي أنه جمع الأموال اللازمة لشراء أرسنال الذي تقدر قيمته بحوالي 2.8 مليار دولار، طبقا لفوربس.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن لاعبين كبار سابقين في أرسنال، ومن بينهم تييري هنري، مهاجم منتخب فرنسا السابق، ودينيس بركامب، وباتريك فييرا، يدعمون عرض إيك.

لكن الملاك الأمريكيين للنادي، الذين واجهوا انتقادات حادة بعد محاولة النادي اللندني الفاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، نفوا رغبتهم في بيع النادي.

وأصدر كرونكي ونجله جون، مدير النادي، بيانا مشتركا ردا على اهتمام إيك وقالا إنهما "ملتزمان بنسبة 100% مع أرسنال" ولا يرغبان في بيع حصة في النادي.

وأبلغ تييري هنري شبكة "سكاي سبورتس": "اتصل (إيك) بالفعل (بعائلة كرونكي) وقال بنفسه إنه جمع الأموال، لتأكيد قدرته على تقديم عرض جيد".

وتابع: "إنهم الآن بحاجة إلى التفكير.



يرغب الكثير من الناس في رحيل المالك.



نحاول تقديم حل يشمل الجماهير واستعادة هوية النادي".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أريد تأكيده هو أن دانييل لن يبتعد، وسيكون هناك في انتظار معرفة ما إذا كانوا يريدون البيع".

وأكمل:"سيستغرق ذلك وقتا طويلا، فنحن نعرف ما نريد فعله، ولكن أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى التأكد من قدرتنا على الاستحواذ على النادي، إذا كانوا يستمعون لعرضنا".

وكان أرسنال ضمن ستة أندية إنجليزية وافقت على الانضمام لمشروع "دوري السوبر الأوروبي" قبل انسحابها في خضم عاصفة من الانتقادات من الجماهير واللاعبين والحكومة البريطانية.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، وبلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي.

"رويترز"

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