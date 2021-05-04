الرافدين يقرر منح 50 مليون للموظفين والمنتسبين

2021/05/04 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر مصرف الرافدين منح الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف 50 مليون للبناء في قطعة ارض سكنية او ترميم الدور السكنية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (4 ايار 2021)، ان "التقديم على تلك القروض يكون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا."

واشار الى ان "التقديم عن طريق فروع المصرف وبحسب الرقعة الجغرافية."

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