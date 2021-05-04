2021/05/04 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (04 أيار 2021)، منح 50 مليون للموظفين والمنتسبين للبناء والترميم في قطعة أرض سكنية أو دار سكنية.

وذكر إعلام المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف قرر منح الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف 50 مليون للبناء في قطعة ارض سكنية او ترميم الدور السكنية".وأوضح البيان، أن "التقديم على تلك القروض يكون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع حاملي بطاقة الماستر كارد حصراً"، مشيراً إلى أن "التقديم عن طريق فروع المصرف وبحسب الرقعة الجغرافية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قروض جديدة من الرافدين للمنتسبين والموظفين بقيمة 50 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قروض جديدة من الرافدين للمنتسبين والموظفين بقيمة 50 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).