القبض على شخص ينتحل صفة ’’مفوض’’ للاحتيال على عوائل الموقوفين في واسط

2021/05/04 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص ينتحل صفة مفوض في مكافحة الاجرام يقوم بأخذ مبالغ مالية من عوائل الموقوفين مقابل تعهده بإطلاق سراحهم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة الى قسم مكافحة الاجرام بوجود شخص ينتحل صفة مفوض في مكافحة الاجرام يقوم بأخذ مبالغ مالية من عوائل الموقوفين مقابل تعهده بإطلاق سراحهم، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل من الضباط اخذ على عاتقه كشف ملابسات هذه القضية".

وأضافت، "بعد استحصال الموافقات الرسمية تم القبض على الشخص المقصود متلبسا بالجرم المشهود وهو يقوم باستلام مبلغ ٥٠٠ الف دينار من عائلة احد الموقوفين بعد ان تم التنسيق مع هذه العائلة واستدراج المتهم، دونت اقواله واعترف صراحة بانتحاله صفة منتسب في مكافحة الاجرام وانه يقوم بالنصب والاحتيال على الناس واخذ الرشاوي منهم مستغلا انتحاله لهذه الصفة، وصدقت قضائيا وسيتم احالته للمحاكم المختصة لينال الجزاء العادل".

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