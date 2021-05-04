2021/05/04 | 09:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ديالى يشدد على ضرورة مسك الملف الامني من قبل ابناء المحافظة

شدد النائب عن محافظة ديالى ايوب الربيعي، الثلاثاء، على ضرورة مسك الملف الامني من قبل ابناء المحافظة من اجل السيطرة على مناطقها ومعرفة طرق تسلل الارهابيين والاماكن التي يقصدوها.

وقال الربيعي ان “اهالي محافظة ديالى هم ادرى بطبيعة مناطقهم ومنافذ تسلل الارهابيين اليها، فضلا عن معرفتهم بالطبيعة الجغراقية والتضاريس والمواقع التي يستغلها الارهاب للاختباء داخلها”.

واضاف ان “التغييرات الامنية يجب ان تضع اهالي المحافظة في المرتبة الاولى لمسك الملف الامني، لغرض السيطرة على جميع المناطق وضمان عدم حدوث اعمال ارهابية”.

وبين الربيعي، ان “مسك الملف الامني من قبل ابناء المحافظة سيحق تقدم نوعي في العمليات العسكرية، خصوصا في بساتين ديالى ذات الكثافة بالمزروعات فضلا عن مناطق ماتسمى بالزور والتي يصعب دخول القوات الامنية اليها بسبب طبيعة جغرافيتها”.

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