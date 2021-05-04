الرافدين يقرر منح 50 مليون للموظفين والمنتسبين للبناء والترميم 

2021/05/04 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، منح الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف 50 مليون للبناء في قطعة ارض سكنية او ترميم الدور السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "التقديم على تلك القروض يكون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا".

وأضاف أن "التقديم عن طريق فروع المصرف وبحسب الرقعة الجغرافية".

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