وزير النفط: تطوير حقل المنصورية للغاز سيتكلف 2.1 مليار دولار

2021/05/04 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية الغازي 2.1 مليار دولار.وأضاف عبد الجبار في مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولارا للبرميل وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج اعتبارا من أيار.

ولفت الى أن "العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم «إكسون موبيل» في حقل غرب القرنة 1 جنوب البلاد".

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