قتلى وجرحى في انهيار جسر بالمكسيك

2021/05/04 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 70 بجروح، جرّاء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك.

وانهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو ليل الاثنين الثلاثاء لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

PUKmedia / وكالات

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