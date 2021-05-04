ضبط تلاعب في وصف البضاعة وإعادة مواد غذائية بمنفذي مندلي والقائم

2021/05/04 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تلاعب في وصف البضاعة وإعادة مواد غذائية في منفذي مندلي والقائم.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ مندلي الحدودي تمكن من ضبط تلاعب في وصف بضاعة لعجلة محملة بمادة (كاربونات الكالسيوم) معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية"، مبيناً أنه "عند ضبط البضاعة خارج الحرم الجمركي ولدى البحث والتحري تبين أن المادة الفعلية(pvc) هي مادة غير معفاة من دفع الرسوم".

وأضاف أنه "تمت إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة مندلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وفي سياق متصل، أشار البيان الى أن "منفذ القائم الحدودي أعاد عجلة محملة بمواد غذائية (ألبان) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك لعدم وجود إجازة استيراد بالمواد".

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