2021/05/04 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بتاجري مخدرات في محافظة البصرة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكمين محكم..



الإطاحة بتاجري مخدرات في البصرة المركز الخبري الوطني.

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