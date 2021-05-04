أول تعليق من الشركة العامة للسكك على انقلاب ’قطار النباعي’

2021/05/04 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزت الشركة العامة للسكك الحديد، الثلاثاء، انقلاب قطار محمل بـ "النفط الاسود" شمالي العاصمة، إلى خروج الاحواض عن مسار خط السكة.

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وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني لـ "ناس" (4 أيار 2021)، إن " السكك في الآونة الأخيرة بدأت تستعيد نشاطها وتم المباشرة باصلاح العديد من خطوطها من إعادة تأهيل القناطر والجسور، بالاضافة الى صيانة خطوط السكة وتأهيل المحطات".

وأضاف أن "الامر انتهى بتوقيع عقود النفط لنقل المنتجات النفطية من الدورة وبيجي الى ام قصر وهذا الامر في الحقيقة يزعج بعض الجهات".

وأشار إلى أن "حادثا وقع بين محطتي (المشاهدة و الدجيل) حيث انحرف قطار محمل بالنفط الاسود عن طريقه وذلك بسبب خروج الأحواض عن مسار خط السكة".

وأكد الحسيني، أن "فريقا فنيا مختصا يقوم الان باعادة هذه الاحواض الى خط السكة"، لافتاً إلى أن "الاضرار المادية سوف تقدر بعد الانتهاء من العمل في موقع الحادث".

ونفى مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني، "وجود أي خسائر بشرية".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بانحراف قطار عن مساره في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "ناس" (4 أيار 2021)، إن " قطاراً يحمل مادة النفط الأسود، انحرف، عن مساره في منطقة المشاهدة تحديداً ضمن النباعي، ما أدى إلى انقلابه".

وأكد المصدر "وصول قوة أمنية الى مكان الحادث وبدأت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب انحراف القطار".

وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية".

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