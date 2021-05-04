مادة نقاشية: دور المواطنات والمواطنين الجدد (الأجانب) في أوروبا في مواجهة اليمين المتطرف والنازية الجديدة والأصولية الإسلامية المتطرفة - كاظم حبيب

2021/05/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب منذ ثمانينيات القرن العشرين برزت بوضوح نزعات شوفينية وعنصرية معادية للأجانب الذين قدموا إلى ألمانيا وإلى عدد آخر من الدول الأوروبية في عقد الستينيات منه للمشاركة في تنمية اقتصاداتها المدمرة ومدنها التي خربتها الحرب العالمية الثانية (1939-1945م)، التي أشعلها النازيون الألمان والفاشيون الطليان والعسكريون اليابانيون لأهداف استعمارية وعنصرية مقيتة.لم يتوقف المسؤولون في هذه الدول إزاء هذه الظاهرة ب ......





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