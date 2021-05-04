إتيين باليبار (1942 - ) - غازي الصوراني

2021/05/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني فيلسوف فرنسي معاصر، وهو اليوم أستاذ فخري في جامعة نانتير- باريس العاشرة وأستاذ زائر في عدد من الجامعات الأميركية والأوروبية، "شارك مع لوي آلتوسير في تحرير كتاب قراءة الرأسمال (1965) الذي احدث تحولاً في تأويل الماركسية من وجهة نظر بنيوية، كما شارك في تحرير المعجم النقدي للماركسية بإشراف جورج لابيكا (1982) يدرس حالياً الفلسفة السياسية والأخلاقية في جامعة باريس العاشرة"([1]).كان عمره 23 ع ......





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