توجيهات رئيس الوزراء تتطلب مراقبة ومتابعة وتنفيذ - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي المراقبة والمتابعة لتنفيذ التوجيهات والمشاريع ضرورة من صميم إتمام وإنجاز العمل والواجب المقصود تنفيذه وليس كما كنا نسمع ونقرأ في السابق إطلاق الوعود والتوجيهات من الحكومات التي تولت السلطة في العراق المستباح وشعبه المذبوح التي كانت تحملها الرياح وتدفنها تحت رمال الصحراء وهذه الظاهرة أحد الأسباب التي أدت إلى انعدام الثقة والطاعة والاحترام بين الدولة والشعب وبالرغم من صراخ الشعب ومطاليبه ومظاهراته ا ......





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