2021/05/04 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



هيئة الحشد تخاطب المالية لمعالجة ملف المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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