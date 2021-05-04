لجنة التربية والتعليم النيابية: أكثر من90% من شهادات الدراسات العليا الممنوحة للطلبة العراقيين خارج العراق مزورة

2021/05/04 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية، بأن تسعين في المئة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق مزورة، فيما اشارة إلى ان الواقع التربوي والتعليمي في البلاد يسير نحو الأسوأ.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي ان الشهادات التي منحت … Readmore

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