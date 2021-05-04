وفاة مسؤول عراقي في احدى مستشفيات عمان (صورة)

2021/05/04 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي مدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول في وزارة النفط حازم عبدالله سلطان، الثلاثاء، في إحدى مستشفيات عمان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (4 أيار 2021)، "ببالغ الأسى والحزن تنعى وزارة النفط مدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول النفطية والمستشار السابق حازم عبد الله سلطان الذي وافاه الأجل في إحدى مستشفيات عمان".

وأضاف، "ويعد المرحوم من الخبرات الوطنية المخلصة في قطاع النفط، عمل بتفان، وقدّم الكثير من العطاء، وفقدانه يمثل خسارة كبيرة للقطاع النفطي في العراق، نبتهل الى العلي القدير ان يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وان يحشر الفقيد في جنات نعيم".

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