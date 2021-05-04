الأمن الوطني يضبط طناً من المواد المتفجرة في بغداد

2021/05/04 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خلية الإعلام الأمني :وفقاً لمعلومات استخبارية وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت احدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس للعتاد في احدى الاطراف الغربية للمحافظة تابع الى ما يسمى قاطع الجنوب العاملة ضمن عصابات داعش الإرهابية يحوي على (١٠٠٠ كغم) من المواد شديدة الانفجار والتي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة، كانت تسعى تلك العصابات لاستخدامها في تنفيذ عمليات ارهابية داخل العاصمة؛ وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها الى القوة الماسكة لغرض الاتلاف.

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