بالوثيقة.. الحشد الشعبي يطلب من وزارة المالية إضافة 328 مليار دينار إلى مخصصاته

2021/05/04 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طلبت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (04 أيار 2021)، من وزارة المالية الموافقة على إضافة مبلغ 382 ملياراً و239 مليون دينار عراقي لموازنة الهيأة، من أجل معالجة موضوع الـ (30) ألف عنصر من المفسوخة عقودهم.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً إلى قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وحسب المادة التي تنص على أن (لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب واجور المتعاقدين والأجور اليومية ان وجدت، على ألا يتجاوز المبلغ الكلي 500 مليار دينار عراقي، على أن يتم تحقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية لاحقا)".وأضافت: "بالنظر لوجود ثلاثمائة واثنين وثمانين مليار ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار في رواتب 30 ألف مقاتل من أبنائنا المفسوخة عقودهم لمدة 9 أشهر،، يرجى التفضل بالموافقة على إضافة تخصيص المبلغ أعلاه الى موازنة هيئة الحشد الشعبي لعام 2021 فصل تعويضات الموظفين لإنصاف هذه الشريحة المظلومة أسوة بأقرانهم من وزارتي الدفاع والداخلية وإضافتهم ضمن موازنة عام 2022".

يتبع.



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