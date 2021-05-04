السفارة الامريكية في بغداد تدعو لحماية الصحفيين ورفع القيود على الانترنت في انحاء العالم

2021/05/04 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت السفارة الأميركية في بغداد، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الضوء على القيود المفروضة على الإنترنت من قبل الحكومات في أنحاء العالم.وأكدت السفارة، خلال بيانٍ لها بهذه المناسبة أن “تلك القيود تهدد قدرة الصحفي على القيام بعمله وإمكانية الوصول … Readmore

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