نحو نصف تريليون دينار “تختفي” سنويًا من أموال المرور.. وبطرق “عجيبة”

2021/05/04 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مليارات الدنانير ضائعة، بحسب رصد نيابي في واحدة من اعقد الملفات في العراق، والمتمثل بمديرية المرور العامة، قد تصل هذه الاموال الى 420 مليار دينار سنويا اي نحو نصف تريليون دينار.

النائب مهند العتابي، قال في تصريحات صحفية ان عمليات تزوير تأتي من خلال تدوير وتكرار أرقام وصولات الرسوم التي يدفعها المواطنون في تلك المواقع لغرض نقل ملكية المركبات أو استخراج الرخص وما إلى ذلك.

وبين، انه من خلال متابعتنا لملف الرسوم التي تستحصلها مواقع التسجيل المرورية الستة المنتشرة في بغداد اثنان منها رئيسيان “التاجيات والحسينية” مضافا لهما مواقع (الغزالية والكاظمية والطوبجي والرستمية) فـقـد بلغنا أن الأموال المستحصلة كرسوم مركبات لغرض نقل الملكية او إجـازات السوق أو غيرهما، كانت أموالا بقيم ضخمة تتجاوز الـ 35 مليار دينار شهرياً، أي بما يتجاوز الـ420 مليار دينار سنوياً.

وأضـاف أن الأمـر الخطير بالموضوع ما وصلنا من معلومـات تفيد بذهـاب أكثر من نصف هذه المبالغ لصالح مافيات تقوم بعملية تزويـر كبيرة، حيث يتم استحصال الرسوم مـن خلال وصولات يقوم بعضهم بتزويرها من خلال تكرار رقم الوصل ثلاث مرّات، وكذلك بلغنا أن بعضهم اليوم تحت طائلة القانون من خلال أوامر قبض لم نحصل على نسخ لكن ما أكدتـه لنا مصـادر “تخشى الإفصاح عن نفسها” أن هناك تكتما يغطي على هذه العملية وان هناك تدخلا لتسوية امر المتورطين بها.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في مديرية مرور محافظة صلاح الدين، مبينة أنَّ المبالغ المختلسة تجاوزت (170,000,000) مليون دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية التي نفذها فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، أشارت إلى أن الفريق الذي انتقل إلى مديرية مرور المحافظة، قام بضبط (50) دفتر وصولات محاسبة لم يتم تسليم مبالغها من قبل وحدة حسابات تسجيل (بلد) إلى حسابات مقر المديرية لمدة خمسة أشهر، إضافة إلى ضبط عدد من سجلات المحاسبة والإخراج المخزني مع الأوليات.

وأوضحت الدائرة أن مجموع مبالغ الوصولات المشتبه باختلاسها من قبل اثنين من منتسبي المديرية بلغت (173,969,000) مليون دينار.

واكدت أنه تم تنظـيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العملية التي نفذت؛ بناءً على مذكرة قضائية، وعرضها على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين الذي قرر تدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية المرور ومفاتحة المرور العامة لإجراء التحقيق الإداري.

النزاهة تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في مرور صلاح الدين

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