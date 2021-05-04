2021/05/04 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف المجلس العربي في كركوك، اليوم الإثنين، عن أهم البؤر التي يتواجد بها تنظيم داعش، فيما اكد أن هذه البؤر غير مسيطر عليها بالكامل.وقال المتحدث باسم المجلس، حاتم كريم، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس العربي في كركوك يحدد أهم أماكن وجود داعش: مناطق غير مسيطر عليها المركز الخبري الوطني.

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