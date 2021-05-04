المالية النيابية: طعن الحكومة بالموازنة لا يعيق تنفيذها

2021/05/04 | 11:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة بدأت بتطبيق قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري.

وقال النائب شيروان ميرزا لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان قانون الموازنة بدأ تنفيذه وصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذه من وزارة المالية الاتحادية، مشيرا الى ان هناك اشكالية في ان الحكومة الاتحادية طعنت ببعض فقرات قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية لكن ذلك لا يعيق تنفيذ القانون.

وفيما يتعلق بحصة اقليم كوردستان اكد النائب شيروان ميرزا ان الحكومة الاتحادية لم ترسل حصة الاقليم بعد ولابد من زيارة وفد فني من الاقليم الى بغداد للاتفاق مع الحكومة الاتحادية على آلية تنفيذ وتطبيق المادة (11) من قانون الموازنة والخاصة بحصة اقليم كوردستان.

PUKmedia / خاص

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