اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 130 الف حالة

2021/05/04 | 11:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 152777 حالة اصابة، 49212 في اربيل و46219 في السليمانية، و53877 في دهوك و3469 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 130294 حالة، 41504 في اربيل و38380 في السليمانية و47273 في دهوك و3092 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4057 حالة، 1113 منها في اربيل و1867 في السليمانية و932 في دهوك، و145 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 18617 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6019 في اربيل و6085 في السليمانية و5778 في دهوك و235 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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