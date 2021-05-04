الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية داخل بغداد

2021/05/04 | 11:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عمليات إرهابية داخل بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من ضبط كدس للعتاد في أحد الأطراف الغربية للمحافظة تابع الى ما يسمى "قاطع الجنوب" العامل ضمن عصابات داعش الإرهابية يحوي على (١٠٠٠ كغم) من المواد شديدة الانفجار التي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة".

وأضافت أن "تلك العصابات كانت تسعى لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة"، مشيرة الى أنه "جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها الى القوة الماسكة لغرض الاتلاف".

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