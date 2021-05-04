المرور تكسب 159 مليار دينار خلال 4 أشهر.. ونصف تريليون دينار “تختفي” سنويًا من أموال المرور بطرق “عجيبة”

2021/05/04 | 11:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

مليارات الدنانير ضائعة، بحسب رصد نيابي في واحدة من اعقد الملفات في العراق، والمتمثل بمديرية المرور العامة، قد تصل هذه الاموال الى 420 مليار دينار سنويا اي نحو نصف تريليون دينار،

واحصت مديرية المرور العامة قيمة الاموال الواردة اليها خلال 4 اشهر الماضية، مؤكدة بلوغها نحو 159 مليار دينار، إلا أن تصريحات نيابية تشير الى ضياع 420 مليار دينار سنويًا بفعل “تزوير جديد من نوعه”.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، بحسب الوكالة الرسمية، إن “احصائية الحوادث المرورية منذ العام 2020 وحتى الآن بلغت 8185 حادثاً راح ضحيتها 2152 شخصاً و8383 مصاباً”.

وكشف، عن “حجم إيرادات المرور للعام الجاري”، مشيراً إلى أن “الإيرادات المتحققة لأربعة أشهر فقط بلغت 158 ملياراً و557 مليون دينار عراقي”.

420 مليار دينار “ضائعة”

من جانب اخر، كشف النائب مهند العتابي، قال في تصريحات صحفية ان عمليات تزوير تأتي من خلال تدوير وتكرار أرقام وصولات الرسوم التي يدفعها المواطنون في تلك المواقع لغرض نقل ملكية المركبات أو استخراج الرخص وما إلى ذلك.

وبين، انه من خلال متابعتنا لملف الرسوم التي تستحصلها مواقع التسجيل المرورية الستة المنتشرة في بغداد اثنان منها رئيسيان “التاجيات والحسينية” مضافا لهما مواقع (الغزالية والكاظمية والطوبجي والرستمية) فـقـد بلغنا أن الأموال المستحصلة كرسوم مركبات لغرض نقل الملكية او إجـازات السوق أو غيرهما، كانت أموالا بقيم ضخمة تتجاوز الـ 35 مليار دينار شهرياً، أي بما يتجاوز الـ420 مليار دينار سنوياً.

وأضـاف أن الأمـر الخطير بالموضوع ما وصلنا من معلومـات تفيد بذهـاب أكثر من نصف هذه المبالغ لصالح مافيات تقوم بعملية تزويـر كبيرة، حيث يتم استحصال الرسوم مـن خلال وصولات يقوم بعضهم بتزويرها من خلال تكرار رقم الوصل ثلاث مرّات، وكذلك بلغنا أن بعضهم اليوم تحت طائلة القانون من خلال أوامر قبض لم نحصل على نسخ لكن ما أكدتـه لنا مصـادر “تخشى الإفصاح عن نفسها” أن هناك تكتما يغطي على هذه العملية وان هناك تدخلا لتسوية امر المتورطين بها.

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