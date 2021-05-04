’حيلة داعشية’ .. قوة أمنية تفجر أسطوانات أكسجين مفخخة في الموصل

2021/05/04 | 11:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، العثور على أسطوانات أكسجين مفخخة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 أيار 2021)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى من تنفيذ واجب بحث وتطهير المنطقة جنوبي مدينة الموصل، حيث عثرت على كمية من اسطوانات الأكسجين المفخخة، تم تفجيرها موقعيا من مفارز المعالجة التابعة للفرقة".

وأضافت، "كما باشرت قوة من الفرقة عشرين ضمن قيادة عمليات غرب نينوى من تنفيذ واجب تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على قنبرتي هاون 180 ملم - عبوتين ناسفتين ناسفة محلية الصنع تم تفجيرها من قبل مفارز المعالجة".

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