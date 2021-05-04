زيباري: اول وفد أميركي في عهد بايدن يزور العراق الثلاثاء

2021/05/04 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، عن قيام وفد أميركي بأول زيارة الى العراق في عهد الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

جاء التصريح عبر تغريدة نشرها زيباري على تويتر، وقال فيها ان وفدا أميركيا، مهما من الإدارة الجديدة مؤلف من ممثلين عن الخارجية والأمن القومي سيزور العراق ولأول مرة يوم الثلاثاء، مضيفا ان معظم القوى السياسية تقف مع التعاون والتحالف الاستراتيجي بين البلدين، في حين اختتم زيباري التغريدة بالقول ليس من المصلحة أن تكون مهمة الوفد جبر الخواطر لسياسات الإدارة في المنطقة لأن الصراحة حيوية على حد تعبيره.

غدا سيزور #العراق و لاول مرة وفد #امريكي مهم للادارة الجديدة مؤلف من ممثلين عن #الخارجيه و #الامن القومي و معظم القوى السياسية مع التعاون و التحالف الاستراتيجي بين البلدين.



و ليس من المصلحة ان تكون مهمة الوفد ل جبر الخواطر لسياسات الادارة في المنطقة.



الصراحة حيوية.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) May 3, 2021

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