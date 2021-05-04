وزارة التربية: لا نية لتطعيم الطلبة والملاكات التربوية إجباريا في العراق

2021/05/04 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التربية عن عدم وجود نية لتطعيم الملاكات التربوية والطلبة بشكل اجباري.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق أكد في تصريح ان الوزارة لم تتسلم اي اشعار رسمي من قبل وزارة الصحة يقضي بتلقيح العاملين في القطاع التربوي او الطلبة اجباريا، مؤكدا ان الموقف مسيطر عليه مع الالتزام الكبير من قبل الملاكات بتطبيق الاجراءات الوقائية، في حين أشار المتحدث الى اجراء مناقشات دورية للموقف وآثار الجائحة من قبل المتخصصين بالوزارة والمديرين العامين.

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