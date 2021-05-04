2021/05/04 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسليم القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة.وقالت الوزارة في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تسلم القائم بالاعمال التركي في بغداد مذكرة احتجاج تدين تواجد وزير الدفاع التركي في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تسلم القائم بالاعمال التركي في بغداد مذكرة احتجاج تدين تواجد وزير الدفاع التركي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).