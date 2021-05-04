اغتيال مواطن في ديالى والعثور على جثة في بغداد

2021/05/04 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، باغتيال حارس معمل للحصى في المحافظة، بينما ذكر المصدر العثور على جثة شاب عليها اثار اطلاقات نارية في بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (4 أيار 2021)، ان "مسلحون مجهولون اغتالوا حارس معمل للحصى قرب قرية بروانة الصغيرة في اطراف قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة في محافظة ديالى".

واضاف، ان "الحارس يبلغ من العمر28 عاما"، مشيرا الى "فرض القوات الامنية طوق مشدد وفتح تحقيقا بالحادث

وفي حادث منفصل قال مصدر لـ NRT عربية، انه تم "العثور على جثة شاب عليها اثار اطلاقات نارية في مدينة الصدر دون معرفة الاسباب او الدوافع وراء الحادث."

N.A

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