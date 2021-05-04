ستحصل على نصف ثروته.. بيل غيتس يطلّق زوجته بعد زواج دام 27 عاماً

2021/05/04 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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طلق بيل غيتس اغنى رجل في العالم زوجته ميليندا بعد توصلهما لقرار بإنهاء زواجهما الذي دام 27 عاما.

وقال غيتس وميليندا في بيان نشراه عبر حسابهما بتويتر: "بعد تفكير عميق وجهود غزيرة لإصلاح علاقتنا، قررنا إنهاء زواجنا".

ووفق الاحصائيات فان صافي ثروة بيل غيتس بلغت 130 مليار دولار ، وبموجب القانون الغربي فان الطليقة تحصل على نصف ما يملك اي 65 مليارا فقط

وأسس الزوجان منظمتهما الخيرية، مؤسسة بيل وميليندا جيتس، عام 2000.



ومنذ ذلك الحين، أنفقت المؤسسة 53.8 مليار دولار على مجموعة واسعة من المبادرات المتعلقة بالصحة العالمية، والتخفيف من حدة الفقر وغيرها من القضايا، وفقا لموقع المنظمة.

ويحتل غيتس المرتبة الرابعة ضمن أثرى مليارديرات العالم في قائمة فوربس لعام 2021، بثروة تبلغ 124 مليار دولار.

وجاء في البيان: "لقد قمنا بتربية ثلاثة أولاد رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة"، وأضاف "نواصل مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معاً في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا النمو معاً كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا".

والتقى بيل وميليندا غيتس، عام ،1987 في شركة "مايكروسوفت" التي أسسها بيل غيتس وكان في ذلك الوقت يشغل منصب الرئيس التنفيذي.



وعملت ميليندا كمديرة ضمن الدفعة الأولى من خريجي ماجستير إدارة الأعمال للانضمام إلى الشركة وترقت في نهاية المطاف في الرتب لتصبح المديرة العامة لمنتجات المعلومات، وفقا لما نقلتة شبكة "سي أن أن".

وعقد الزوجان قرانهما في هاواي عام 1994.

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