المفوضية تسمح لمرشحي الانتخابات بتغيير مراكز اقتراعهم وفق ضوابط

2021/05/04 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (04 أيار 2021)، السماح لمرشحي الانتخابات المقبلة، بتغيير مراكز اقتراعهم وفق ضوابط.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر السماح لمرشحي مجلس النواب للانتخابات المقبلة (من المرشحين على دوائر انتخابية غير الدوائر التي في محل سكناهم) إضافة الى عوائلهم بحسب البطاقة التموينية حصراً، بتغيير مراكز اقتراعهم الى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي رشحوا فيها".

وأضاف البيان، أن القرار يأتي "ليتمكنوا (المرشحين) من التصويت لصالحهم مع عوائلهم"، مضيفةً أن "عملية التغيير تجري في مكتب المحافظة التي يسكنها المرشح ولغاية انتهاء الدوام الر سمي ليوم الخميس المقبل".

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