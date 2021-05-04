العتبة العلوية تعلن نجاح الخطة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي

2021/05/04 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت ادارة العتبة العلوية في النجف، اليوم الثلاثاء (4 أيار 2021)، نجاح الخطة الخاصة بإحياء ذكرى شهادة الإمام علي.

وقال مدير إعلام العتبة العلوية فائق الشمري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعداداً كبيرة أحيت مراسم الزيارة الخاصة بذكرى شهادة الإمام علي، حيث امتلأت شوارع المدينة والمناطق القريبة من الصحن العلوي، بجموع الزائرين من جميع انحاء العراق".وأضاف الشمري، أن "العتبة لاحظت وجود التزام بلبس الكمامة من قبل جموع الزائرين، تفادياً للإصابة بعدوى فيروس كورونا، كما ان فرقاً صحية انتشرت لتوزيع الكمامات للزائرين، ولتوعية الزائرين بطرق تجنب الإصابة".





وتابع، أن "الخطة الموضوعة لهذه المناسبة نجحت، بمشاركة الإدارة المحلية للمحافظة، وكوادر وزارة الصحة، وقيادة الشرطة، والدوائر الخدمية".

ويحيي المسلمون، يوم 21 شهر رمضان من كل عام، ذكرى استشهاد الإمام علي، لتشهد محافظة النجف التي يقع فيها ضريح الإمام علي، مراسم إحياء ليلية استشهاده، بحضور مئات الآلاف من المسلمين في العراق ومن مختلف البلدان الأخرى.

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