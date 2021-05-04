2021/05/04 | 11:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يضبط طناً من المتفجرات المعدة للاستخدام بعمليات إرهابية في بغداد

تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد، اليوم الثلاثاء، من ضبط كدس للعتاد في احدى الاطراف الغربية للمحافظة تابع الى ما يسمى قاطع الجنوب العاملة ضمن عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت احدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس للعتاد في احدى الاطراف الغربية للمحافظة تابع الى ما يسمى قاطع الجنوب العاملة ضمن عصابات داعش الإرهابية يحوي على (1000 كغم) من المواد شديدة الانفجار والتي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة".

وأضافت، "كانت تسعى تلك العصابات لاستخدامها في تنفيذ عمليات ارهابية داخل العاصمة؛ وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها الى القوة الماسكة لغرض الاتلاف".

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