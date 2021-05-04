كم بلغت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم

2021/05/04 | 11:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، تراجعا طفيفا اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد، مسجلا 148000 ألف دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.

وانخفضت اسعار بيع وشراء الدولار في مكاتب الصيرفة والاسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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