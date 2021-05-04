صحيفة بريطانية: بريطانيا عازمة على ارسال قواتها القتالية الى العراق وسوريا بذريعة العمليات ضد داعش

2021/05/04 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “Express Star” إن بريطانيا عزمت إرسال “قوتها الجوية الضاربة”، والتي تشمل طائرات حربية من طراز شبح وطائرات مروحية، إلى آسيا، بذريعة المساهمة في العمليات ضد تنظيم “داعش” الارهابي في كل من سوريا والعراق.وأوردت الصحيفة البريطانية أن القوة … Readmore

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