النفط يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتفاؤل عودة الاقتصاد العالمي وتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

2021/05/04 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ النفط على مكاسبه اليوم الثلاثاء، مع تفاؤل بأن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا سيعزز الطلب.ويخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين الذين تم تطعيمهم هذا الصيف، بينما تستعد الولايات في جميع أنحاء منطقة نيويورك لتخفيف … Readmore

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