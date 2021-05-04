احباط عملية تهريب مستلزمات طبية قادمة من سوريا

2021/05/04 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية قادمة من سوريا.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية استخباراتية استباقية تمكنت من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع قادمة من سوريا الى محافظة نينوى عبر الشريط الحدودي المحاذي لناحية ربيعة".

واضاف البيان انه "تم اعتقال اثنين من المتعاونين مع المهربين وضبط المواد الطبية المهربة والتي تقدر حوالي ٣٠٠ كارتون بأنواع مختلفة، وسيتم تسليم المواد اعلاه إلى مكتب مكافحة اجرام نينوى وحسب قرار القاضي المختص".

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