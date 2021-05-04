ضبط كدس للعتاد يحوي على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد

2021/05/04 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، ضبط كدس عتاد في بغداد، كان مخطط استخدامه لتنفيذ عمليات داخل العاصمة.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس للعتاد في إحدى الاطراف الغربية للمحافظة تابع إلى ما يسمى قاطع الجنوب العاملة ضمن عصابات داعش الإرهابية يحوي على ١٠٠٠ كغم من المواد شديدة الانفجار والتي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة".

وأضاف، أن "العصابات الإرهابية كانت تسعى لاستخدام تلك المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة، وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها إلى القوة الماسكة لغرض الإتلاف".

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