الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب شحنة طبية قادمة من سوريا

2021/05/04 | 12:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية قادمة من سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آذار 2021)، "بعملية استخباراتية استباقية تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع قادمة من سوريا الى محافظة نينوى عبر الشريط الحدودي المحاذي لناحية ربيعة".

وبحسب البيان، "تم اعتقال اثنين من المتعاونين مع المهربين وضبط المواد الطبية المهربة والتي تقدر حوالي ٣٠٠ كارتون بأنواع مختلفة، وسيتم تسليم المواد اعلاه إلى مكتب مكافحة اجرام نينوى وحسب قرار القاضي المختص".

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