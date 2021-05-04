بالصور.. انقلاب قطار شمال بغداد

2021/05/04 | 12:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانقلب قطار تابع لوزارة النقل يحمل مادة النفط الاسود في منطقة النباعي شمال العاصمة بغداد.وذكر مصدر أمني، ان “قطارا يحمل مادة النفط الأسود انقلب بعد انشطار السكة الحديدية خلال توجهه من قضاء بيجي باتجاه العاصمة بغداد”.وبين مدير عام شركة السكك الحديدية طالب كاظم،الثلاثاء، إن “القطار انحرف عصر يوم الأمس الاثنين، عن مساره …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



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