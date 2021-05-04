الأمم المتحدة تدين الاستخدام “المفرط” للقوة من جانب قوى الأمن في كولومبيا

2021/05/04 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء “الاستخدام المفرط للقوة” من قبل قوات الأمن في كولومبيا حيث سقط عدد من القتلى على مدى أيام من الاحتجاجات المناهضة لإصلاح ضريبي مقترح.وقالت المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان … Readmore

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