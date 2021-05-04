2021/05/04 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (4 آيار 2021)، استقرارا نسبيا.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 120,32 دولار

100 باوند 138,85 دولار

100 دولار 828,15 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصة الذهب عالميا 1785,88 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 68,56 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 64,33 دولا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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