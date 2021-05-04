انتحار شاب في العاصمة بغداد

2021/05/04 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار شاب عشريني بمدينة الصدر في بغداد.

وقال المصدرلـ NRT عربية، (4 أيار 21)، ان "شاب عشريني اقدم على الانتحار في مدينة الصدر قطاع 79 ببغداد".

واضاف، ان "اسباب الانتحار مجهولة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة".

وفي حادث منفصل قال مصدر لـ NRT عربية، انه تم "العثور على جثة شاب عليها اثار اطلاقات نارية في مدينة الصدر دون معرفة الاسباب او الدوافع وراء الحادث."

N.A

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