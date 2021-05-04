تفاصيل أولية عن سبب انقلاب قطار النباعي: إحدى العربات توقفت بشكل مفاجئ

2021/05/04 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في وزارة النقل، اليوم الثلاثاء (04 أيار 2021)، السبب الرئيس الذي أدى إلى انقلاب (9) عربات لقطار محملاً بمادة النفط الأسود في منطقة النباعي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السبب الرئيس وراء الحادث، هو مكابح إحدى العربات التي اشتغلت فيها بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حدوث اصطدام قوي بعربات القطار الأخرى وخروجها عن السكة الحديدية وانقلابها".

وأضاف، أن "حدوث هذا الخلل يعود إلى حصول تسريب في منظومة الهواء الخاصة بالمكابح، ما يعني أنها تبدأ بالعمل"، لافتاً إلى أن "سرعة القطار كانت بين 35 و30 كم".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع، تفاصيل حادثة انقلاب قطار النباعي، شمالي العاصمة بغداد، بعد ما كان عائداً من قضاء بيجي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القطار كان عائداً من قضاء بيجي إلى محافظة البصرة، وانقلبت منه نحو 9 قاطرات في منطقة النباعي شمالي بغداد".

وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن أية إصابات بشرية، لكن حدث انسكاب للمنتوج النفطي الذي كانت تحمله تلك القاطرات، وهو مادة النفط الأسود".

وأشار إلى أن "لجنة فنيّة من وزارة النقل، ودائرة السكك، وصلت إلى موقع الحادث، للاطلاع على تفاصيله، وفتح تحقيق مفصل في ملابساته".

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