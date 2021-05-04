الصحة تطلق تحذيراً جديداً: الامتناع عن التطعيم سيرفع أعداد مصابي كورونا

2021/05/04 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (4 أيار 2021)، أن الامتناع عن التطعيم بلقاح كورونا، سيرفع أعداد المصابين بالفيروس، رغم انخفاض معدل الإصابات اليومية.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في الوزارة ربى فلاح، بـ (بغداد اليوم)، إن "انخفاض اعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، لا يعني اجتيازنا مرحلة الخطر الوبائي ولا يمكن الاعتماد على الانخفاض".

وأضافت، أن "ارتفاع الإصابات سيتسمر في حال عدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، كما ان عدم أخذ اللقاح سيتسبب أيضا بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وتابعت فلاح، أن "العراق مازال في الموجة الثانية وتسجيل 4 آلاف اصابة ليست قليلة، وعليه يجب ان لا يستهان بها، ويجب التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ولغاية الآن لا يوجد اي توجه لتقليل الاجراءات في الوقت الحاضر".

وأشارت، إلى أن "هناك تخوفاً من ظهور سلالات جديدة ومنها الهندية في العراق، وهذا الأمر وارد، خصوصاً ان الفيروسات تعمل على تغيير خارطتها الجينية، ولهذا يجب الاستمرار بالإجراءات الوقائية والتوجه نحو اخذ اللقاح، من أجل الحصول على مناعة مجتمعية".

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